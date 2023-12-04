Библиотеку и школу искусств в Усть-Куте модернизировали по нацпроекту «Культура»

Во время своей рабочей поездки в Усть-Кут, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с двумя учреждениями культуры, которые модернизировали в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии