В МО РФ заявили о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Курскую АЭС

Нет, мы так не воюем. надо что бы нам по соплям надавали, а мы потом долго будем ответкой грозить, авось напугаются и больше так делать не будут.

E

Ed

Не возьму в толк, разве авторы подобных текстов чувствуют себя комфортно в шкуре для идиотов? Зачем ждать беды, если есть меры, пусть жесткие, ее предупреждения? Почему бы их не применить уже сейчас, или опять договорняки?Достали уже эти якобы умы с ярко выраженной инвалидностью