Министерство бороны России заявило о жестких ответных метрах в случае, если киевский режим реализует планы по атаке на Курскую атомную электростанцию.
В МО РФ заявили о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Курскую АЭС
Комментарии
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Sl
Sergei loskutov
Надо бить на упреждение.....
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18 час.
StarPer
Нет, мы так не воюем. надо что бы нам по соплям надавали, а мы потом долго будем ответкой грозить, авось напугаются и больше так делать не будут.
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16 час.
E
Ed
Не возьму в толк, разве авторы подобных текстов чувствуют себя комфортно в шкуре для идиотов? Зачем ждать беды, если есть меры, пусть жесткие, ее предупреждения? Почему бы их не применить уже сейчас, или опять договорняки?Достали уже эти якобы умы с ярко выраженной инвалидностью
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9 час.
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