Синхронистка Дорошко об отношении иностранцев на Кубке мира: «Никакой агрессии не было. Все настроены дружелюбно – подходят, говорят, что скучали»

В апреле дуэт Дорошко и Татьяны Гайдай выиграл техническую программу на этапе Кубка мира в Египте. Ставшие вторыми украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались стоять рядом с россиянками на подиуме.