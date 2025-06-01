Синхронистка Дорошко об отношении иностранцев на Кубке мира: «Никакой агрессии не было. Все настроены дружелюбно – подходят, говорят, что скучали»

В апреле дуэт Дорошко и Татьяны Гайдай выиграл техническую программу на этапе Кубка мира в Египте. Ставшие вторыми украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались стоять рядом с россиянками на подиуме.
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