Королеву красоты и ее парня нашли застреленными на дороге в Бразилии

В бразильском курортном городе Порту-Сегуру на обочине нашли тела 30-летней модели Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал, известной под псевдонимом «Мисс Тату», и ее 28-летнего возлюбленного Винисиуса Соуза де Карвальо.
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