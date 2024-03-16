В школе Иннополис прошел День открытых дверей

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов вместе с членом Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» Николаем Никифоровым и мэром Иннополиса Русланом Шагалеевым посетил День открытых дверей в Школе Иннополис.
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