Свердловчанка отправилась на СВО ради сына

После того, как 23-летний сын жительницы Свердловской области был мобилизован для участия в специальной военной операции в октябре 2022 года, Людмила Дундер из города Ревда приняла решение последовать за ним.
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