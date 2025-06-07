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Лето — тренд на минимализм

Лето — тренд на минимализм

Сегодня минимализм держит модную эстетику, которая диктует чуть ли не образ жизни. После эры кислого-зеленого, буйного-розового и нашумевшего блестящего денима, в мире моды полюбили сдержанные оттенки и лаконичные силуэты.

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