Трамп анонсировал юридическую проверку деятельности Байдена.Я прошел через четыре года ада из-за этого подонка, с которым нам пришлось иметь дело.
Зря Байден не помиловал себя
Комментарии
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Юна
Я даже не знала, что так можно! Ну а что, дети и родня накосячили, а он раз и помиловал! Красотень!
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19 час.
Андрей Шишинов
Ладно дети и родня. Но судя по списку помилованных начинаешь понимать, что последние 4 года америкой управляла банда преступников, причём преступников по американским законам.
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17 час.
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