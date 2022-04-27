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Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружия

Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов.

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