Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Заммэра Ракова: столичный ИИ-сервис подготовил 30 млн сводок о состоянии пациентов в рамках «Умного приема» в поликлиниках

Заммэра Ракова: столичный ИИ-сервис подготовил 30 млн сводок о состоянии пациентов в рамках «Умного приема» в поликлиниках

В московских поликлиниках уже более года успешно работает искусственный интеллект, который помогает врачам мгновенно находить ключевую информацию в электронной медицинской карте (ЭМК) пациента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
ИИ — надежный помощник, а не замена врачу. Однако думаю что скоро и лечить начнут! Вот посмотрите как Алиса отвечает на медвопросы! Да и инъекции будут делать-только подставляй!
Ответить
1 м.