В начальной школе Silver Rail в городе Бенд штата Орегон произошла стрельба. В результате нападения погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщил телеканал CNN .
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