Что такое TLC-диета и как правильно похудеть на ней за короткий срок Алёна ЮрьеваВ поиске эффективных и безопасных способов снижения веса мы часто сталкиваемся с многочисленными диетами, обещающими быстрые результаты, но не всегда при этом учитывающими общее состояние здоровья.