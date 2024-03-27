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Что такое TLC-диета и как правильно похудеть на ней за короткий срок

Что такое TLC-диета и как правильно похудеть на ней за короткий срок

Что такое TLC-диета и как правильно похудеть на ней за короткий срок Алёна ЮрьеваВ поиске эффективных и безопасных способов снижения веса мы часто сталкиваемся с многочисленными диетами, обещающими быстрые результаты, но не всегда при этом учитывающими общее состояние здоровья.

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