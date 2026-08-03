Турция договорилась об альтернативном пути транспортировки нефти из Ирака

Годовое соглашение о транспортировке нефти Ирака по иракско-турецкому нефтепроводу в объеме 750 тысяч баррелей в сутки заключили турецкая компания «Трубопроводы и транспортировка нефти» (BOTAŞ) и иракские государственные нефтяные компании — «Компания по сбыту нефти» (SOMO) и «Северная нефтяная компания» (NOC), 1 августа сообщает Anadolu.