smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Турция договорилась об альтернативном пути транспортировки нефти из Ирака

Турция договорилась об альтернативном пути транспортировки нефти из Ирака

Годовое соглашение о транспортировке нефти Ирака по иракско-турецкому нефтепроводу в объеме 750 тысяч баррелей в сутки заключили турецкая компания «Трубопроводы и транспортировка нефти» (BOTAŞ) и иракские государственные нефтяные компании — «Компания по сбыту нефти» (SOMO) и «Северная нефтяная компания» (NOC), 1 августа сообщает Anadolu.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии