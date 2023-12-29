ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Да, свекруха - изверг настоящий. могла разрушить брак Кати и Миши. Хорошо, что сын её выставил и запретил приезжать.Д...- Мам, уезжай. И ...
  • sakurov
    У меня свекровь была, умерла в 76 лет, давно уже. Она женщина с характером и не пустила к себе жить, когда мы поженил...- Мам, уезжай. И ...
  • Наталья
    А у меня была лучшая в мире свекровь. И по сей день она жива. Она дала мне больше навыков, чем даже моя мамочка. И мы...- Мам, уезжай. И ...

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Россия начала долгосрочную игру по развалу Евросоюза – вот этот вывод можно смело делать из большого итогового интервью, которое Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, то есть – прямо отвечающий за внешнюю политику России, дал Дмитрию Киселёву в четверг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
&quot;«Почему Евросоюзом и двадцати семью странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал?&quot; Потому, что сюда экспортирован принцип Самой Демократической Демократии, мать её в Бога душу: избираемые всенародно не имеют реальных рычагов. На Ковбойщине ж публикум избирает - кого? - пра-авильно, выборщиков. Комбинировать со всей нацией возможно, лишь напрямую накручивая нолики в счётной машинке (хотя они уже и до такого доплыли, когда загорелась мадам Сижу, - но уж больно палевно оно, уж больно шажок кы гражданьской возне-с), а вести работу с ограниченным закрытым спецконтингентом - дело вполне обыденное, ординарное, для того он и существует.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх