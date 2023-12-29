Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Виктор Луговой

"«Почему Евросоюзом и двадцати семью странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал?" Потому, что сюда экспортирован принцип Самой Демократической Демократии, мать её в Бога душу: избираемые всенародно не имеют реальных рычагов. На Ковбойщине ж публикум избирает - кого? - пра-авильно, выборщиков. Комбинировать со всей нацией возможно, лишь напрямую накручивая нолики в счётной машинке (хотя они уже и до такого доплыли, когда загорелась мадам Сижу, - но уж больно палевно оно, уж больно шажок кы гражданьской возне-с), а вести работу с ограниченным закрытым спецконтингентом - дело вполне обыденное, ординарное, для того он и существует.