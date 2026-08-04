Осень 2026 года готовит России суровое испытание. О чём предупреждают метеорологи

Эксперты бьют тревогу из-за резкой смены климатического сценария. Почему осень 2026 года станет самой непредсказуемой?Осень 2026 года в России обещает стать одной из самых непредсказуемых и насыщенных погодными сюрпризами за последнее время.
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