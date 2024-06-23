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Эксперт Сереженкин рассказал о влиянии электрокаров на экологию

Эксперт Сереженкин рассказал о влиянии электрокаров на экологию

Заместитель председателя совета Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин рассказал, что эксплуатация электромобилей может нанести вред окружающей среде, несмотря на положительное воздействие этих транспортных средств на местную экологию.

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