Assassin's Creed Syndicate получила неожиданное обновление, добавляющее 60 к/с на Xbox Series и PS5Ubisoft выпустила неожиданное обновление для Assassin’s Creed Syndicate на Xbox Series X/S, PS5 и PS5 Pro, которое позволяет играть со скоростью 60 кадров в секунду.