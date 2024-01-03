«Мечтал переехать в Англию»: будущий зенитовец Нино заявил, что не хочет играть в РПЛ

Сумма трансфера спортсмена в петербургский ФК составит около 6 млн евро. Защитник «Флуминенсе» Марсилио Флоренсио Мота Фильо, более известный как Нино, в подписании которого заинтересован «Зенит», не хочет играть в Российской Премьер-Лиге.