«Мечтал переехать в Англию»: будущий зенитовец Нино заявил, что не хочет играть в РПЛ

Сумма трансфера спортсмена в петербургский ФК составит около 6 млн евро. Защитник «Флуминенсе» Марсилио Флоренсио Мота Фильо, более известный как Нино, в подписании которого заинтересован «Зенит», не хочет играть в Российской Премьер-Лиге.
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