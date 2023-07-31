15+ человек, смекалка которых работает на грани гениальности и безумия

Есть люди, чей креатив не просто бьет ключом, а разливается фонтаном в разные стороны. Именно таким экземплярам приходят в голову идеи, которые сложно оценить с первого взгляда: то ли они достойны Нобелевской премии, то ли гроша ломаного не стоят.