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15+ человек, смекалка которых работает на грани гениальности и безумия

15+ человек, смекалка которых работает на грани гениальности и безумия

Есть люди, чей креатив не просто бьет ключом, а разливается фонтаном в разные стороны. Именно таким экземплярам приходят в голову идеи, которые сложно оценить с первого взгляда: то ли они достойны Нобелевской премии, то ли гроша ломаного не стоят.

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