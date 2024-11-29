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Парламентская газета

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Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам домашних животных, в том числе бездомных, воспитать бережное отношение к ним и ответственность за их содержание.

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