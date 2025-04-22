Ученые рассчитали точно: сколько осталось жить планете Земле

Исследователи определили предельный срок существования биосферы на нашей планете. Разъясняя сложные аспекты жизненного цикла Земли, ученые подчеркнули, что с увеличением возраста Солнце становится более интенсивным, что в конечном итоге может нарушить сложный углеродный цикл, приводя к нехватке питания для растений.