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В Строительном комплексе Москвы ведется активная работа по переходу на программное обеспечение отечественного производства

В Строительном комплексе Москвы ведется активная работа по переходу на программное обеспечение отечественного производства

Стройкомплекс Москвы активно внедряет разработки российских компаний, таких как АО «СиСофт» (CSoft), ООО «Аскон-Системы Проектирования», ООО «РЕНГА СОФТВЭА» и ООО «Нанософт Разработка», которые являются аналогами продуктов компании Autodesk.

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