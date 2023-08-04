В Строительном комплексе Москвы ведется активная работа по переходу на программное обеспечение отечественного производства

Стройкомплекс Москвы активно внедряет разработки российских компаний, таких как АО «СиСофт» (CSoft), ООО «Аскон-Системы Проектирования», ООО «РЕНГА СОФТВЭА» и ООО «Нанософт Разработка», которые являются аналогами продуктов компании Autodesk.