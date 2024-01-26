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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи HDD упали: Western Digital нарастила выручку на 10 %, но от убытков это не убере...

Продажи HDD упали: Western Digital нарастила выручку на 10 %, но от убытков это не убере...

Продажи HDD упали: Western Digital нарастила выручку на 10 %, но от убытков это не убереглоДля корпорации Western Digital тяжёлая ситуация на рынке флеш-памяти стала источником определённых проблем с точки зрения динамики финансовых показателей во втором фискальном квартале, который завершился в конце декабря.

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