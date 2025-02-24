Законопроект о нефинансовой поддержке «Почты России» опасен для участников рынка

«Опора России» направила письма председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову и замглавы Минцифры Дмитрию Угнивенко с сообщением о том, что готовящийся законопроект о деятельности «Почты России» может «повлечь нарушения прав и интересов» многих компаний, пишет «Ъ».