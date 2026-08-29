This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through August 29)

Artificial Intelligence OpenAI Is Developing a ‘Persistent’ AI AgentMaxwell Zeff | Wired ($) “In recently aired podcasts, interviews, and private investor meetings, OpenAI CEO Sam Altman has described his desire to turn ChatGPT into a proactive, always-on AI agent.
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