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Царьград

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Медик из Липецкой области получил 3 года за смерть пациентки

Медик из Липецкой области получил 3 года за смерть пациентки

В Липецкой области мужчину, представлявшегося неврологом, приговорили к трем годам колонии-поселения за смерть 28-летней пациентки.

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