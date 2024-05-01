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Канарейкин о Мичкове: «Если задача – уехать в НХЛ, надо выдержать конкуренцию в СКА. Нужно доказывать»

Прошлый сезон 19-летний форвард провел в «Сочи» на правах аренды и набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах.

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