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За рулем

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Наша «тройка» и одноклассники — кто был мощнее и быстрее?

Наша «тройка» и одноклассники — кто был мощнее и быстрее?

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников проводит детальный анализ инженерных решений, примененных в , и сравнивает их с теми, что использовались в именитых западных автомобилях-одноклассниках.

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