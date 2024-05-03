Наша «тройка» и одноклассники — кто был мощнее и быстрее?

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников проводит детальный анализ инженерных решений, примененных в , и сравнивает их с теми, что использовались в именитых западных автомобилях-одноклассниках.
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