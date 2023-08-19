Молодая жена знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва очень любит отдыхать на жарких курортах. Сейчас Полина вместе с тремя сыновьями проводит время в Турции.
"Позорники": странная выходка жены Диброва вызвала омерзение у публики
Комментарии
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ЕН
Егоров Николай
Никогда не нравился этот Дибров, а сейчас вызывает просто омерзение.
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9 час.
A
Andrey
Мне интересно, где и когда, и главное чем уж так стал знаменит этот Дибров? По моему возник ниоткуда, причём уже как бы знаменитым журналистом, странный тип, слишком навязчив, позёр, слащяв, и так и пышит провинциальностью с претензией на пролетарскую интелегентность! Пустышка.
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6 час.
ИП
Ирина Павлова
А почему его жену с 3 детьми автор публикации называет девушкой?!
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1 час.
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