Утро.ru

72 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Павлова
    А почему его жену с 3 детьми автор публикации называет девушкой?!"Позорники": стра...
  • Гость
    Везде послали, а в России, как всегда всех принимают. Если бы хотела высказаться, то давно уже сделала бы это, а она ...Отменят или нет: ...
  • Andrey
    Мне интересно, где и когда, и главное чем уж так стал знаменит этот Дибров? По моему возник ниоткуда, причём уже как ..."Позорники": стра...

"Позорники": странная выходка жены Диброва вызвала омерзение у публики

"Позорники": странная выходка жены Диброва вызвала омерзение у публики

Молодая жена знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва очень любит отдыхать на жарких курортах. Сейчас Полина вместе с тремя сыновьями проводит время в Турции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕН
Егоров Николай
Никогда не нравился этот Дибров, а сейчас вызывает просто омерзение.
Ответить
9 час.
A
Andrey
Мне интересно, где и когда, и главное чем уж так стал знаменит этот Дибров? По моему возник ниоткуда, причём уже как бы знаменитым журналистом, странный тип, слишком навязчив, позёр, слащяв, и так и пышит провинциальностью с претензией на пролетарскую интелегентность! Пустышка.
Ответить
6 час.
ИП
Ирина Павлова
А почему его жену с 3 детьми автор публикации называет девушкой?!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх