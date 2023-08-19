"Позорники": странная выходка жены Диброва вызвала омерзение у публики

A

Andrey

Мне интересно, где и когда, и главное чем уж так стал знаменит этот Дибров? По моему возник ниоткуда, причём уже как бы знаменитым журналистом, странный тип, слишком навязчив, позёр, слащяв, и так и пышит провинциальностью с претензией на пролетарскую интелегентность! Пустышка.