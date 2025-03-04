В Госдуме РФ выявили рост финансирования антироссийской деятельности иноагентов

В прошлом году на НКО западные страны потратили 12 миллиардов рублей Председатель Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил об увеличении средств, направляемых Западом на финансирование антироссийской деятельности иностранных агентов.