Wizz Air меняет правила регистрации для части пассажиров

Венгерский лоукостер Wizz Air c 12 июня сокращает время прохождения бесплатной онлайн-регистрации. Как сообщает Avianews, теперь зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до 3 часов до вылета по расписанию.