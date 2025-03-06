Светлана Бивол: "Крайне важно научить молодое поколение понимать классическую музыку"

Научить молодое поколение понимать классическую музыку не просто, но это очень необходимо. Такое мнение высказала генеральный директор Национальной филармонии, музыковед Светлана Бивол, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии