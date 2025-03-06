Светлана Бивол: "Крайне важно научить молодое поколение понимать классическую музыку"

Научить молодое поколение понимать классическую музыку не просто, но это очень необходимо. Такое мнение высказала генеральный директор Национальной филармонии, музыковед Светлана Бивол, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.