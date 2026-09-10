Водитель автобуса №606 обматерил пассажирку в Подмосковье

В Московской области произошел конфликт между водителем рейсового автобуса и пассажиркой. Девушка, ехавшая по маршруту №606, высказала претензию относительно стиля управления транспортным средством, однако реакция сотрудника оказалась неожиданно резкой.
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