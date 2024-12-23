Видеодневник из Угледара. Каждый сантиметр освобождённой земли - святой. Потому что полит кровью. Тех, кто ноет "Почему так долго?", приглашаем приехать и ускорить.
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Видеодневник из Угледара. Каждый сантиметр освобождённой земли - святой. Потому что полит кровью. Тех, кто ноет "Почему так долго?", приглашаем приехать и ускорить.
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