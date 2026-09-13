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Роналду о фанатах «Аль-Таавуна», скандировавших имя Жоты для насмешки над Невешем: «Тех, кто так себя ведет, нельзя допускать на стадион. Это уже не футбол, должны быть какие-то рамки»

Нападающий « Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду призвал пожизненно запретить посещать стадионы фанатам « Аль-Таавуна », скандировавшим имя Диогу Жоты ради насмешки над Рубеном Невешем .

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