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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сборная – это самый топовый уровень в России. Для любого футболиста цель – быть в ней». Форвард «Акрона» Тимошенко о национальной команде

25-летний нападающий забил 1 гол в 3 матчах в Мир РПЛ в текущем сезоне.  «Конечно, для любого футболиста в России цель – быть в сборной.

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