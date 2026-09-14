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ТАСС

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На фестивале молодежи в Екатеринбурге секретным гостем стал Егор Крид

На фестивале молодежи в Екатеринбурге секретным гостем стал Егор Крид

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия - Булаткин) стал секретным гостем VK музыки и VK Records на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

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