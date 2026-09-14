На фестивале молодежи в Екатеринбурге секретным гостем стал Егор Крид

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия - Булаткин) стал секретным гостем VK музыки и VK Records на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым