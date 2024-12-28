На курорте "Манжерок" ищут контролера себестоимости продуктов. Топ необычных вакансий

Соискателям предлагают возможность получения льготной ипотеки и минимальные ставки по потребительским кредитам СберБанка Самые необычные вакансии, которые открыты в декабре 2024 года для соискателей из Алтайского края, назвали аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.