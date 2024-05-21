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КАК УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОДАЮТ «ТОВАР» С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙЦАМ И АМЕРИКАНЦАМ

КАК УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОДАЮТ «ТОВАР» С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙЦАМ И АМЕРИКАНЦАМ

Николай БОЛЬШАКОВ Не только киевские власти и чиновники на Украине сделали из войны прибыльный бизнес, на войне пытается заработать практически каждый гражданин Незалежной, даже те, кого отправили на передовую умирать.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Шакалы подбирают всю падаль,так и хохлы на линии фронта.Ничем не брезгают.Живут по принципу-деньги не пахнут.
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6 час.

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