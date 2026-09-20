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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энджел Риз собрала 500 подборов за сезон, став первой в истории женской НБА

Звезда « Атланты » Энджел Риз оформила дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов в победном матче против «Чикаго» (106:81).

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