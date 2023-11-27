В Киеве готовятся к выходу зоны конфликта на новые украинские территории

Фронт может расшириться и выйти на территорию других областей.Руководство украинскими вооруженными подразделениями начало подготовку к тому, что зона боевых действий распространится на другие области страны.
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