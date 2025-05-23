Раскрыты подробности плана задержанного за подготовку теракта в Калининграде россиянина

Задержанный в Калининграде за подготовку теракта россиянин готовил теракт на 9 мая. Подробности плана террориста сообщает ТАСС По данным издания, мужчина по заданию украинского куратора собирался устроить взрыв на маршруте прохождения парадной колонны военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии