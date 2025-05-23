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Раскрыты подробности плана задержанного за подготовку теракта в Калининграде россиянина

Раскрыты подробности плана задержанного за подготовку теракта в Калининграде россиянина

Задержанный в Калининграде за подготовку теракта россиянин готовил теракт на 9 мая. Подробности плана террориста сообщает ТАСС По данным издания, мужчина по заданию украинского куратора собирался устроить взрыв на маршруте прохождения парадной колонны военных.

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