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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» и Романцев подписали полноценный контракт на год. Форвард заработает 18 млн рублей («Сила Спорта»)

Стало известно, сколько  Даниил Романцев заработает в « Локомотиве ».  11 сентября стороны заключили пробный контракт .

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