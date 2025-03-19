Шеремет: разговор Путина и Трампа ознаменовался падением «стены непонимания»

Член комитета Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет 19 марта заявил, что состоявшийся 18 марта телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовался падением «стены непонимания» между Россией и США.
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