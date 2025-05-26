Долларовые облигации Украины стали худшим активом на развивающихся рынках

Долларовые облигации Украины показали наихудшую доходность среди активов развивающихся рынков в 2025 году — потери инвесторов превысили 10% на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах, пишет Bloomberg.
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