Средства РЭБ продолжают подавлять беспилотники в одном из регионов России

Гусев: еще несколько дронов подавлены средствами РЭБ в пригороде Воронежа Средства радиоэлектронной борьбы подавили еще несколько беспилотных летательных аппаратов на территории пригорода Воронежа, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
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