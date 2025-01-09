Средства РЭБ продолжают подавлять беспилотники в одном из регионов России

Гусев: еще несколько дронов подавлены средствами РЭБ в пригороде Воронежа Средства радиоэлектронной борьбы подавили еще несколько беспилотных летательных аппаратов на территории пригорода Воронежа, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.