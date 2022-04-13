Размотается очень большой клубок: Гаспарян объяснил, что пытается скрыть Киев «за спиной» Медведчука

wikipedia.org / Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0 Киев пытается скрыть очень неприятную правду, которая может вскрыться после того, как более 1000 «защитников Мариуполя» сдались в плен.
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