Белый дом сообщил, что не удивлен реакцией РФ на введение потолка цен на нефть

Правительство Соединённых Штатов не испытывает удивление от реакции Российской Федерации на установление ценовых ограничений на приобретение нефти, добытой на территории РФ, и надеется на то, что она и далее будет поступать на глобальные рынки.
Правительство Соединённых Штатов не испытывает удивление от реакции Российской Федерации на установление ценовых ограничений на приобретение нефти, добытой на территории РФ, и надеется на то, что она и далее будет поступать на глобальные рынки.
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