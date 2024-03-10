Сад-трансформер украсит Синий мост в Санкт-Петербурге весной, сообщает «Петербургский дневник». В прошлом году на Синем мосту тоже обустроили сад-трансформер, а осенью все растения из него, кроме самшита, пересадили в городские парки и скверы.
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