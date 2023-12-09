“Рюкзаки” выходят из-под контроля, в партии Пашиняна зреет бунт. Выход один — показать истинное лицо

Армянская инсайдерская газета “Грапарак” заявила, что депутаты правящего “Гражданского договора” всё чаще отказываются подчиняться своему лидеру, а потому премьер Армении захотел получить статус президентаНебезызвестная в армянских кругах газета “Грапарак” поделилась очередным инсайдом из здания парламента Армении.